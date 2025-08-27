Суд Парижа оставил в СИЗО российского баскетболиста Касаткина

Задержанный во Франции по подозрению в причастности в хакерской группировке российский баскетболист Даниил Касаткин остался в следственном изоляторе. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента, суд Парижа отклонил ходатайство адвоката под судебный надзор.

Причины такого решения судья не огласил, но подчеркнул, что если вину спортсмена докажут, то ему грозит до 25 лет тюремного заключения.

Представляющий интересы Касаткина адвокат Фредерик Бело заявил, что подаст кассацию для обжалования судебного решения по своему подзащитному.

Он добавил, что французская прокуратура в ходе заседания объявила о пришедшем запросе от американских властей об экстрадиции баскетболиста. Суд по рассмотрению этого требования США пройдет в сентябре.

Российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль в Париже 21 августа по запросу властей США. Во Францию спортсмен приехал со своей невестой.

Баскетболиста подозревают в причастности к хакерской группировке, совершившей серию атак на американские организации. Своей вины Касаткин не признал и отверг все обвинения.