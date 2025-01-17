Истребители F-16 два часа вели охоту за нарушителем воздушных границ Румынии

ВВС Румынии подняли два истребителя F-16 в воздух с авиабазы Борча из-за БПЛА

Воздушные силы Румыниим подняли в воздух два истребителя F-16 после якобы обнаружения нарушения воздушных границ страны. Об этом сообщило Defense Romania со ссылкой на министерство обороны страны.

«В 01:35 два истребителя F-16 поднялись в воздух с авиабазы Борча», — заявили в ведомстве.

В результате экипажи провели в небе два часа, так и не найдя нарушителя. Спустя некоторое время неподалеку от населенного пункта Плауру рядом с границей Украины обнаружили беспилотник.

В конце декабря аэропорт Ивакуни в Японии закрыл взлетную полосу из-за сообщений о неизвестных беспилотниках. Летевшему из Токио в Ивакуни самолету пришлось в итоге приземлиться в Хиросиме.

Также похожая ситуация случилась в аэропорту Стюарт в США. Воздушную гавань временно закрыли из-за сообщений о неизвестных беспилотниках в небе штата Нью-Йорк.