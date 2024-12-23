Аэропорт в Японии закрыли из-за неизвестных беспилотников

Японский аэропорт Ивакуни, который иногда используют для вылетов самолетов морской пехоты США, закрыли из-за данных о нескольких дронах в небе. Об этом сообщил телеканал NHK .

Происшествие случилось вечером. В министерство государственных земель, инфраструктуры и транспорта Японии прислали информацию о появлении нескольких беспилотников над аэропортом Ивакуни. После этих сообщений работу воздушной гавани приостановили. Самолету, летящему из Токио в Ивакуни, пришлось сесть в Хиросиме.

Аэропорт не работал один час. Сейчас полицейские выясняют, что за беспилотники заметили в воздушном пространстве и действительно ли они там были.

Ранее похожая ситуация случилась в аэропорту Стюарт в США. Взлетно-посадочные полосы воздушной гавани закрыли из-за сообщений о неизвестных беспилотниках в небе штата Нью-Йорк. Губернатор штата Кэти Хокул призвала разобраться в ситуации.