Россия полностью превзошла в вопросе вооружений страны НАТО, которые ей противостоят в конфликте на Украине. Об этом заявил подполковник армии США в отставке к Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

«Россия гораздо медленнее расходует ракеты и другие боеприпасы, чем производит, накапливая запасы. Запад, наоборот, по мере продолжения конфликта истощает себя, не компенсируя потребление», — отметил эксперт.

По словам Дэвиса, при столкновении с войсками НАТО российские военные смогут долго вести боевые действия на высоком уровне. А вот у Запада останется один выход — перейти на аварийный режим, но эта процедура заняла бы несколько лет.

Американский подполковник подчеркнул, что чем сильнее НАТО вовлекается в украинский конфликт, тем становится слабее, в то время как Россия, наоборот, продолжает усиливать свои позиции.

При этом на Западе активно распространяют слухи о военной слабости России по сравнению с мощью членов НАТО. При том, что армии стран альянса находятся в плачевном состоянии, особенно остро ощущается дефицит в военной технике.