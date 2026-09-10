Историк назвал причины недовольства Японии новым памятником в Хабаровске

Причиной недовольства Японии открытием памятника в Хабаровске стало обострение отношений с Россией из-за Курильских островов и позиция Токио по ситуации на Украине. Такое мнение высказал доктор исторических наук, руководитель Центра японских исследований ИКСА РАН Валерий Кистанов в беседе с Lenta.ru .

Кистанов отметил, что после начала украинского кризиса Токио принял сторону западных стран. Москва ответила зеркальными мерами. По мнению историка, это осложнило контакты между двумя государствами и усилило напряженность вокруг спорных вопросов.

«Япония активно включилась в действия коллективного Запада в связи с ситуацией на Украине — они обложили нас санкциями, стали всячески помогать Киеву. Была соответствующая реакция со стороны Москвы, включившей Японию в список недружественных стран», — рассказал востоковед.

По его словам, все это привело фактически к заморозке отношений между Россией и Японией. Кистанов также связал обострение с курсом премьер-министра Японии Санаэ Такаити. По мнению историка, правительство страны ужесточило политику в сфере безопасности и взяло курс на увеличение военного потенциала под предлогом угроз со стороны Китая, КНДР и России.

Ранее Такаити потребовала от России прекратить установку и демонтировать в Хабаровске мемориал, посвященный победе СССР над Японией. По ее словам, изображенная на памятнике символика затрагивает один из национальных символов страны — императорский герб с хризантемой.