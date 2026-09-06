Премьер Японии потребовала убрать мемориал победы СССР в Хабаровске

Такаити призвала Россию убрать мемориал победы над Японией в Хабаровске

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала российские власти остановить установку и демонтировать мемориал в Хабаровске, посвященный победе СССР над Японией. Об этом она сообщила в социальной сети X .

«Правительство Японии твердо требует от российской стороны приостановить установку памятника и демонтировать его», — написала Такаити.

Глава японского правительства заявила, что считает появление мемориала недопустимым. По ее словам, памятник затрагивает один из национальных символов страны — герб с хризантемой.

Ранее японские власти сообщили, что рассматривают возможные ответные меры в связи с визитом президента России Владимира Путина на Итуруп.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 1 сентября заявила, что страна оставляет за собой право ответить из-за санкционной политики Японии. Российская сторона продолжает отслеживать действия соседнего государства, добавила дипломат.