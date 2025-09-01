Школьница из Луганска написала письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону в ответ на его заявление о «людоедской» России. Она припомнила Минские соглашения и обещание остановить конфликт в Донбассе, сообщило РИА «Новости» .

Девочке 11 лет, она много лет прожила под угрозой обстрелов. Школьница напомнила Макрону, что Франция и Германия являлись гарантами Минских соглашений, обещая остановить огонь в Донбассе. Но ни одна из этих стран не выполнила обещание.

«Вы обвиняете Россию в людоедстве, но разве это в России президент узурпировал власть, под надуманным предлогом отказавшись от выборов?» — заявила она.

Ранее эта же девочка из Луганска адресовала письмо первой леди США Мелании Трамп. Она заявила, что о прекращении огня и защите детей нужно просить президента Украины Владимира Зеленского.