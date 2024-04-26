Мир 26 апреля 2024, 11:50 Источником кризиса на Украине назвали противоречия в сфере безопасности в Европе МИД КНР указал на источник украинского кризиса РИА «Новости»

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Источник кризиса на Украине — в накопленных противоречиях в сфере региональной безопасности в Европе. С таким заявлением выступили в МИД Китая, сообщило РИА «Новости».

Властям США в ведомстве рекомендовали при этом перестать обвинять КНР в оказании помощи России, а приложить реальные усилия, чтобы разрешить кризис.

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял ранее, что украинский конфликт был порожден Штатами, а теперь Вашингтон стремится затянуть его, что показывает стремление Запада сохранить глобальное доминирование любыми способами.

«США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине», — указал министр на совещании министров обороны стран — участниц ШОС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также высказывал мнение, что украинский конфликт спровоцировали США, чтобы отвлечь Евросоюз.

«Для американцев Китай и Россия — это еще не все противники и враги. Для самой Америки <…> очень серьезным соперником является сама Европа, Евросоюз», — подчеркнул политик.