Мир 26 апреля 2024, 11:21 Конфликт на Украине порожден США — Шойгу Шойгу: США породили конфликт на Украине и стремятся затянуть его РИА «Новости»

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США породили конфликт на Украине, а теперь целенаправленно затягивают его, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС. По его словам, это показывает стремление Запада сохранить глобальное доминирование любыми способами, сообщило РИА «Новости».

«США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине», — сказал Шойгу в пятницу.

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Глава Минобороны также указал на растущие геополитические противоречия и разрушение фундаментальных основ стратегической стабильности. Снижается и роль международных институтов, отметил он.

По оценке Шойгу, главным образом это происходит из-за стремления Соединенных Штатов и их союзников сохранить доминирование и навязать свой диктат независимым странам.

«Для достижения своих целей Вашингтон оказывает беспрецедентное давление, в том числе и на своих партнеров, отводя им роль послушных исполнителей», — подчеркнул министр.

Примеров вмешательства США в дела других стран, в том числе со сменой неугодных режимов, много, продолжил он, указав на ситуации с Ираком, Ливией, Афганистаном и Сирией.