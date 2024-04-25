Лукашенко назвал третьего врага США после России и Китая | 360°

Мир 25 апреля 2024, 11:48 Лукашенко назвал третьего врага США после России и Китая Лукашенко: Евросоюз стал серьезным соперником США наряду с Китаем и Россией РИА «Новости»

Читать 360 в

США спровоцировали конфликт на Украине, чтобы отвлечь Евросоюз. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания назвал Европу третьим соперником Штатов наряду с Китаем и Россией, сообщило БелТА.

«Для американцев Китай и Россия — это еще не все противники и враги. Для самой Америки — мы это почувствовали во времена [правления Дональда] Трампа — очень серьезным соперником является сама Европа, Евросоюз», — сказал он.

Реклама

Соперничество, по мнению Александра Лукашенко, обострилось после того, как Европа осмелилась создать евро в качестве альтернативы доллару. Политик заявил, что США не нужны противники, поэтому они «загрузили» Евросоюз военным конфликтом.

Россию и Китай объявили главными угрозами безопасности стран НАТО в новой стратегической концепции альянса, принятой в 2022 году. Французский политик Флориан Филиппо допустил, что эти страны действительно станут соперниками блока к 2030 году.