Обломки пропавшего в Венесуэле самолета обнаружили в Карибском море

В Карибском море нашли обломки легкого самолета Citation C500, пропавшего после вылета из аэропорта венесуэльского Каракаса 3 июня. Об этом сообщила пресс-служба управления гражданской авиации Венесуэлы.

«Командование береговой охраны 4 июня обнаружило фрагменты фюзеляжа с останками тел и спасательными жилетами», — заявили в службе.

Спустя полчаса после находки в море удалось обнаружить документы членов экипажа. ВВС Венесуэлы также подтвердили, что обломки принадлежат пропавшему самолету, поисково-спасательные работы на месте продолжаются.

Самолет модели Citation C500 с тремя пассажирами и двумя пилотами на борту во вторник вылетел в направлении острова Маргарита из международного аэропорта Майкетия. Почти сразу после этого диспетчеры потеряли связь с экипажем, а самолет исчез с радаров.

Днем ранее Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Саратовской области, пострадал пилот.