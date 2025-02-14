«Пинок под зад». В Литве оценили переговоры Путина и Трампа

Переговоры президента России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта станут «пинком под зад» для Европы. Об этом заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас. Цитату привел Telegram-канал «Sputnik Литва».

По его словам, американцы прилагают усилия, чтобы с Россией и отчасти с Китаем разрешить украинский конфликт, причем Европу оставляют в стороне. И европейцы, возможно, это заслужили, так как не принимали твердые политические решения, в том числе и жизненно важные о финансировании обороны.

«Поэтому я бы расценивал это как хороший пинок под зад для Европы, и надеюсь, что Европа проснется и, наконец, услышит <…>, что нам нужно более серьезно заботится о собственных вопросах и тогда надеяться на помощь США», — заявил Палуцкас.

Премьер добавил, что Литва не раз призывала европейцев более серьезно заняться решением проблем их региона, а уже потом надеяться на помощь от США.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Литву враждебным России государством.