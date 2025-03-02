Испугались последствий? В ЕС не смогли договориться о российских активах

Участвовавшие в саммите в Лондоне страны не смогли прийти к общему мнению по вопросу использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, его процитировала газета The Guardian.

«Некоторые очень опасаются каких-либо последствий — для евро, банковской системы. Не везде виден энтузиазм по поводу этой идеи», — отметил он.

Премьер считает самым важным в настоящий момент «сохранить то, что имеется, чтобы в июне продлить антироссийские санкции». По словам Туска, вероятность того, что замороженные активы получится изъять, невысокая.

В Лондоне состоялась конференция в поддержку Украины. Ее участниками стали представители стран Евросоюза, НАТО и Турции. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что выделит дополнительные два миллиарда долларов на закупку пяти тысяч ракет ПВО для Украины.