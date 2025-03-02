Европа продолжит поддерживать Украину поставками оружия и присоединится к урегулированию конфликта, разработав план прекращения огня и отправив своих миротворцев. Об этом на конференции в Лондоне объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщило агентство Reuters .

Он призвал европейских лидеров активизировать усилия в сфере обороны, чтобы обеспечить не только мир на Украине, но и стабильность на всем континенте. Стармер пообещал выделить дополнительные 1,6 миллиарда фунтов стерлингов (два миллиарда долларов) на закупку пяти тысяч ракет ПВО для Украины.

Великобритания с Францией, по словам премьера, разработают план урегулирования конфликта, чтобы представить его США. Стармер заявил о готовности высадить войска на землю и поднять самолеты в небо, чтобы защитить мирное соглашение.

«Я думаю, что нам, вероятно, сейчас нужно создать коалицию желающих и двигаться вперед», — сказал премьер.

В Лондоне прошла конференция в поддержку Украины. На нее прибыли представители стран Евросоюза, НАТО и Турции.