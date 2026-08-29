Испанские воры за четыре минуты ограбили музей и похитили древний клад

В Испании неизвестные проникли в музей и за несколько минут похитили большую часть коллекции, известной как Сокровища Вильены. Об этом сообщила газета The Guardian .

Ограбление произошло рано утром 27 августа. Сигнализация сработала в 05:20 по местному времени, а уже через четыре минуты преступники покинули здание. Представитель городской администрации назвал действия злоумышленников сверхбыстрыми и сверхпрофессиональными.

По предварительным данным, воры попали внутрь через окно и вынесли 66 артефактов бронзового века. В экспозиции остались лишь несколько предметов, включая три серебряных сосуда, браслет и фрагменты церемониального скипетра.

Клад обнаружили в 1963 году в пересохшем русле реки. Он включает 29 браслетов, 11 чаш, три сосуда и другие изделия, созданные примерно в 1000 году до нашей эры. Исследование показало, что некоторые предметы изготовили из железа метеоритного происхождения.

По оценке мэра Вильены, стоимость одного только золота в составе клада составила около 1,7 миллиона евро (примерно 169 миллионов рублей). Власти проверят версию, согласно которой сработавшая незадолго до ограбления сигнализация в городском спортивном комплексе могла быть частью отвлекающего маневра.

Ранее во Франции менее, чем за месяц ограбили три музея. Преступники похитили экспонаты, общая стоимость которых оценили в несколько миллионов евро.