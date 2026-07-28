Неизвестные с ломом обнесли три музея во Франции

Le Parisien: менее чем за месяц во Франции ограбили три музея

Серия ограблений произошла во Франции. Грабители завладели экспонатами трех музеев стоимостью несколько миллионов евро. Об этом сообщила газета Le Parisien .

Ночью 1 июля грабители вскрыли ломом дверь археологического центра Монтанс в регионе Тарн и вынесли около 40 золотых монет, датируемых 50 годом до нашей эры, стоимостью 120 тысяч евро. Спустя четыре дня аналогичное преступление произошло в музее Лалика в Винжен-сюр-Модер, который лишился 27 ювелирных украшений на 4,5 миллиона евро.

Самое дерзкое из череды ограблений произошло днем 24 июля в Шатийонн-сюр-Сен. Люди в масках разбили витрину Музея страны Шатийонне, забрали золотую шейную гривну знатной женщины из кельтского захоронения 500 года до нашей эры и скрылись на скутерах.

Ранее из Национального музея Словакии пропали старинные монеты. Их стоимость более миллиона евро.