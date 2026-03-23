Иран пустил в ход ракеты с изображением премьера Испании

Журналисты продемонстрировали ракету с изображением Санчеса и его цитатой о боевых действиях между Израилем, США и Ираном.

«Конечно, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна. Спасибо, премьер-министр», — говорится в подписи к фотографии Санчеса.

На другом изображении Санчеса поблагодарили за выражение сочувствия жертвам атак США в Иране в ходе поездки политика в Лондон.

Испанский премьер заявлял, что страна отказалась от поддержки действий, которые вредны для мира, даже под угрозой возможных последствий. Санчес подчеркивал, что главная задача властей — улучшать жизнь своих граждан, а не втягивать государство в конфликты, которые ведут к угрозе безопасности, экономической нестабильности и росту цен.

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес опроверг заявление Белого дома, что страна якобы согласилась на военное сотрудничество.