Иран пустил в ход ракеты с изображением премьера Испании
Иранские военные начали применять ракеты, обклеенные фотографиями премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Журналисты продемонстрировали ракету с изображением Санчеса и его цитатой о боевых действиях между Израилем, США и Ираном.
«Конечно, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна. Спасибо, премьер-министр», — говорится в подписи к фотографии Санчеса.
На другом изображении Санчеса поблагодарили за выражение сочувствия жертвам атак США в Иране в ходе поездки политика в Лондон.
Испанский премьер заявлял, что страна отказалась от поддержки действий, которые вредны для мира, даже под угрозой возможных последствий. Санчес подчеркивал, что главная задача властей — улучшать жизнь своих граждан, а не втягивать государство в конфликты, которые ведут к угрозе безопасности, экономической нестабильности и росту цен.
Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес опроверг заявление Белого дома, что страна якобы согласилась на военное сотрудничество.