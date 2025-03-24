«Искажено намеренно». Трамп раскритиковал свое изображение в галерее портретов президентов США

Глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал свой портрет, выставленный в галерее президентов США в здании законодательного собрания штата Колорадо. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social .

«Никому не нравятся плохие фотографии или неказистые портреты самого себя. Однако то [изображение] <…> было искажено намеренно до такой степени, какой я, пожалуй, никогда раньше не видел», — написал Трамп.

Президент отметил, что художница «вероятно, утратила свой талант с возрастом».

Президент России Владимир Путин передал американскому лидеру его портрет, который выполнил лучший российский художник. Художник Никас Сафронов заявил, что эта картина представляет собой бесценное произведение искусства.