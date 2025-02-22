Зеленский бросился обзванивать европейских лидеров после критики Трампа

Зеленский обзвонил семь лидеров стран Евросоюза на фоне критики от США

Президент Украины Владимир Зеленский начал поспешно обзванивать лидеров европейских стран на фоне жесткой критики от администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа — за сутки он обзвонил сразу семерых лидеров Европы. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

За один день 21 февраля Зеленский разместил сообщения о переговорах с главами Польши, Хорватии, Чехии, Швеции, Германии, Словении, Ирландии и Люксембурга. Кроме этого, он успел созвониться c президентом Кот-д’Ивуара.

В основном разговоры касались военной помощи и планов поставок оружия, а также разработки неких «совместных гарантий безопасности». Также глава Украины написал, что поблагодарил всех за оказываемую помощь.

«Сейчас много координации с лидерами, и не только в Европе», — написал Зеленский, подводя итоги разговоров.

Ранее Трамп заявил, что президент Украины «очень затрудняет» любые сделки. По словам американского лидера, Зеленский был на встречах по переговорам в течение последних трех лет, но так и не смог положить конец конфликту.