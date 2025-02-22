Зеленский бросился обзванивать европейских лидеров после критики Трампа

Зеленский обзвонил семь лидеров стран Евросоюза на фоне критики от США

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский начал поспешно обзванивать лидеров европейских стран на фоне жесткой критики от администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа — за сутки он обзвонил сразу семерых лидеров Европы. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

За один день 21 февраля Зеленский разместил сообщения о переговорах с главами Польши, Хорватии, Чехии, Швеции, Германии, Словении, Ирландии и Люксембурга. Кроме этого, он успел созвониться c президентом Кот-д’Ивуара.

В основном разговоры касались военной помощи и планов поставок оружия, а также разработки неких «совместных гарантий безопасности». Также глава Украины написал, что поблагодарил всех за оказываемую помощь.

«Сейчас много координации с лидерами, и не только в Европе», — написал Зеленский, подводя итоги разговоров.

Ранее Трамп заявил, что президент Украины «очень затрудняет» любые сделки. По словам американского лидера, Зеленский был на встречах по переговорам в течение последних трех лет, но так и не смог положить конец конфликту.

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