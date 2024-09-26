«Исчерпали ресурсы». В Британии раскрыли признание Зеленского о ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ситуация становится критической, так как ВСУ не способны продолжать боевые действия на передовой. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Он делает такие признания, которые он никогда не делал раньше. Он говорит, что Украина не может продолжать воевать так, как сейчас, что она почти исчерпала свои ресурсы», — отметил он.

По словам аналитика, Зеленский это признает, но продолжает при этом говорить о «плане победы». Кроме того, он верит, что если Украину примут в состав НАТО, то она не только сможет победить в конфликте, но и вернуть потерянные территории.

Меркурис добавил, что в подобное вряд ли кто-то еще верит, кроме нескольких людей в СМИ.

Ранее Зеленский обвинил ООН в бессилии из-за продолжающегося украинского конфликта, добавив, что слишком многое зависит от Совбеза ООН и права вето. До этого он в ходе выступления на СБ ООН призвал принудить Россию к миру.