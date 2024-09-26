«Исчерпали ресурсы». В Британии раскрыли признание Зеленского о ВСУ
Меркурис: Зеленский признал неспособность ВСУ вести боевые действия на передовой
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ситуация становится критической, так как ВСУ не способны продолжать боевые действия на передовой. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
«Он делает такие признания, которые он никогда не делал раньше. Он говорит, что Украина не может продолжать воевать так, как сейчас, что она почти исчерпала свои ресурсы», — отметил он.
По словам аналитика, Зеленский это признает, но продолжает при этом говорить о «плане победы». Кроме того, он верит, что если Украину примут в состав НАТО, то она не только сможет победить в конфликте, но и вернуть потерянные территории.
Меркурис добавил, что в подобное вряд ли кто-то еще верит, кроме нескольких людей в СМИ.
Ранее Зеленский обвинил ООН в бессилии из-за продолжающегося украинского конфликта, добавив, что слишком многое зависит от Совбеза ООН и права вето. До этого он в ходе выступления на СБ ООН призвал принудить Россию к миру.