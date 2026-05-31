Иранский парламентарий назвал Тегеран победителем в противостоянии с США

Иран считает себя победившей стороной в вооруженном конфликте с Соединенными штатами, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Победителям не диктуют условия и не указывают, как им следует поступать. С победившей стороной не обращаются как с проигравшей», — подчеркнул Азизи.

Ранее переговорщики обеих сторон согласовали проект меморандума о взаимопонимании и передали его на согласование руководителям обоих государств. Документ предусматривает продление режима прекращения огня, разблокировку Ормузского пролива и начало переговоров по иранской ядерной программе.

Ранее источник газеты The New York Times сообщил, что президент США Дональд Трамп ужесточил условия меморандума. Также американский лидер заявил, что исламская республика отказалась от любых попыток получить ядерное оружие.