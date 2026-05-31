Трамп раскрыл новое условие Ирана по ядерному оружию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран якобы отказался от любых попыток получить ядерное оружие. Об этом он сообщил в интервью своей невестке Ларе Трамп на канале Fox News .

По словам американского лидера, иранская сторона изначально соглашалась только не разрабатывать такое оружие. Позже в договоренности внесли принципиальное уточнение.

«Изначально они заявляли: „Мы не будем заниматься разработкой ядерного оружия“. Тогда я спросил: „А что делать, если вы купите его?“. И теперь в договоре указано: „Мы не будем ни разрабатывать, ни приобретать ядерное оружие любыми способами“. Тут большая разница», — рассказал Трамп.

Ранее переговорщики Соединенных Штатов и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, он ждет согласования лидеров двух стран. Документ предусматривает продление режима прекращения огня и начало переговоров по иранской ядерной программе.