Трамп раскрыл новое условие Ирана по ядерному оружию
Трамп: Иран согласился отказаться от попыток получения ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран якобы отказался от любых попыток получить ядерное оружие. Об этом он сообщил в интервью своей невестке Ларе Трамп на канале Fox News.
По словам американского лидера, иранская сторона изначально соглашалась только не разрабатывать такое оружие. Позже в договоренности внесли принципиальное уточнение.
«Изначально они заявляли: „Мы не будем заниматься разработкой ядерного оружия“. Тогда я спросил: „А что делать, если вы купите его?“. И теперь в договоре указано: „Мы не будем ни разрабатывать, ни приобретать ядерное оружие любыми способами“. Тут большая разница», — рассказал Трамп.
Ранее переговорщики Соединенных Штатов и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, он ждет согласования лидеров двух стран. Документ предусматривает продление режима прекращения огня и начало переговоров по иранской ядерной программе.