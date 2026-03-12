Пожар произошел на авианосце США Gerald R. Ford в Красном море

Моряки пострадали во время пожара на авианосце США Gerald R. Ford в Красном море

Пожар произошел на борту американского авианосца Gerald R. Ford, принимающего участие в операции «Эпическая ярость» и стоящего в Красном море. Об этом сообщила пресс-служба Пятого флота США.

Пламя распространилось в прачечных помещениях судна. Травмы различной степени тяжести получили два моряка, которые сейчас проходят лечение.

В пресс-службе флота подчеркнули, что возникновение огня не связано с боевыми действиями. Пожар локализовали. Силовая установка корабля никаких повреждений не получила. Авианосец сохранил свою боеспособность.

В минувшую пятницу, 6 марта, пресс-служба армии Ирана сообщила о ракетном ударе по авианосцу США Abraham Lincoln, зашедшему в Оманский залив.

По данным ведомства, после атаки корабль покинул акваторию и удалился от иранского берега более чем на тысячу километров.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали назвал удар по авианосцу посланием США и демонстрацией возможностей Исламской Республики.