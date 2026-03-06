Иран заявил об ударе по авианосцу США Abraham Lincoln

Военно-морские силы Ирана нанесли удар по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln. Об этом сообщила пресс-служба иранской армии, заявление которой распространила государственная телерадиокомпания IRIB .

По данным иранской стороны, по кораблю выпустили береговую ракету из состава ракетных систем ВМС.

Накануне, 5 марта, иранский центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» сообщил, что авианосец атаковали беспилотниками в Оманском заливе. Корабль находился примерно в 340 километрах от морских границ Ирана, после атаки он покинул район и отошел более чем на тысячу километров от залива.

Кроме того, 1 марта иранские военные также заявляли об атаке на авианосец — тогда по кораблю выпустили четыре крылатые ракеты, после чего он направился в сторону Индийского океана. Американское командование отрицало сообщения о том, что какие-либо ракеты или дроны поразили авианосец.