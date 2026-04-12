Иранская делегация покинула Пакистан после переговоров с США

Иранская делегация покинула Пакистан после завершения переговоров с США

Делегация Ирана покинула Пакистан после завершения переговоров с представителями США. Об этом сообщило агентство Mehr .

«Иранская делегация после покинула Пакистан нескольких раундов переговоров», — заявили журналисты.

В субботу, 12 апреля, США и Иран начали переговоры в Исламабаде на фоне достижения соглашения о двухнедельном прекращении огня.

Глава американской делегации Джей Ди Вэнс в воскресенье констатировал, что США и Иран не пришли к соглашению в ходе переговоров, поэтому его команда возвращается домой.

Ранее агентство Tasnim указало на сохранение серьезных противоречий между делегациями США и Ирана по результатам нового раунда консультаций в Пакистане. На встрече присутствовали технические и экспертные группы.