Иранская атака уничтожила израильскую военную базу в пустыне Негев

Израильская военная база «Неватим» в пустыне Негев уничтожена в результате ракетной атаки Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
«Террористическая база „Неватим“ в [пустыне] Негев уничтожена иранскими ракетами», — отметило агентство.
Не менее 90% иранских ракет достигли целей на территории Израиля, заявили в КСИР. В Корпусе заявили, что нанесли удар по израильским объектам в ответ на убийства Исмаила Хании, Хасана Насраллы и других командиров «Хезболлы» и палестинского сопротивления.
ЦАХАЛ в ответ заявил, что иранская атака нанесла минимальный ущерб благодаря работе систем ПВО. Разрушения после падения ракет на юге и в центре страны назвали незначительными.
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