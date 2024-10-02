Иранская атака уничтожила израильскую военную базу в пустыне Негев

Tasnim: в результате ракетной атаки Ирана уничтожена база «Неватим» в Израиле

Ayal Margolin/JINI
Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Израильская военная база «Неватим» в пустыне Негев уничтожена в результате ракетной атаки Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

«Террористическая база „Неватим“ в [пустыне] Негев уничтожена иранскими ракетами», — отметило агентство.

Не менее 90% иранских ракет достигли целей на территории Израиля, заявили в КСИР. В Корпусе заявили, что нанесли удар по израильским объектам в ответ на убийства Исмаила Хании, Хасана Насраллы и других командиров «Хезболлы» и палестинского сопротивления.

ЦАХАЛ в ответ заявил, что иранская атака нанесла минимальный ущерб благодаря работе систем ПВО.  Разрушения после падения ракет на юге и в центре страны назвали незначительными.

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