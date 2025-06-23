Иран заявил об огромном значении консультаций с Россией

Власти Ирана высоко оценили важность консультаций с представителями России на фоне текущих боевых действий с Израилем. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи, которого процитировало РИА «Новости» .

«В текущих новых опасных обстоятельствах, когда миропорядок фактически находится под угрозой, наши консультации с Россией, безусловно, могут иметь огромное значение», — сказал он.

Кроме того, Аракчи подчеркнул, что Иран ценит позицию России, осудившей удары США по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Накануне глава МИД Ирана прибыл в Россию для участия в переговорах по эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В рамках рабочей поездки в Москву у него запланированы переговоры с президентом Владимиром Путиным и другими высокопоставленными лицами страны.