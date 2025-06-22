Глава МИД Ирана прибыл в Москву на встречу с Путиным

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Россию. Визит министра связан с переговорами по эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщило агентство IRNA.

По данным журналистов, Аракчи прилетел в Москву, где у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным и другими высокопоставленными лицами страны.

Главной темой для обсуждения станет конфликт между Израилем и Ираном. Ситуация обострилась после ударов США по иранским ядерным объектам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила ТАСС приезд в столицу иранского министра. О планах Арагчи провести переговоры с Путиным стало известно в субботу, 21 июня.

Ранее министр иностранных дел Исламской Республики заявил, что после нанесения ударов США урегулирование иранской ядерной программы путем дипломатии невозможно.