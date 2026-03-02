Иран заявил об атаках на ядерный объект в Натанзе

В результате ударов США и Израиля по Ирану под ударом оказался ядерный объект в Натанзе. Об этом сообщил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи.

«В Натанзе», — ответил он на вопрос журналистов о том, какие ядерные объекты подверглись атакам.

Заявление Наджафи сделал во время своего пресс-подхода на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, сообщил ТАСС.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, в свою очередь, предупредил, что на Ближнем Востоке может произойти радиационный инцидент с серьезными последствиями. Он добавил, что МАГАТЭ готово участвовать в возможных переговорах по ядерной программе Ирана.

Ранее Иран запустил 10-ю волну ракет по целям в Тель-Авиве, Хайфе и Восточном Иерусалиме.