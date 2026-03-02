В МАГАТЭ предупредили о риске радиационной опасности на Ближнем Востоке
На Ближнем Востоке может произойти радиационный инцидент с серьезными последствиями. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, чьи слова привело РИА «Новости».
«Вооруженные нападения на ядерные объекты никогда не должны совершаться, поскольку это может привести к выбросам радиоактивных веществ с тяжелыми последствиями для окружающей среды», — отметил Гросси.
Он добавил, что МАГАТЭ готово участвовать в возможных переговорах по ядерной программе Ирана. Долгосрочное решение затянувшейся проблемы уже лежит на дипломатическом столе.
«МАГАТЭ будет там, готовое сыграть свою незаменимую роль, когда и где бы его ни призвали», — добавил Гросси.
Американские военнослужащие применили против Ирана новейшие тактические боеприпасы, которые могут поражать цели более чем на 500 километров.