В МАГАТЭ предупредили о риске радиационной опасности на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке может произойти радиационный инцидент с серьезными последствиями. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Вооруженные нападения на ядерные объекты никогда не должны совершаться, поскольку это может привести к выбросам радиоактивных веществ с тяжелыми последствиями для окружающей среды», — отметил Гросси.

Он добавил, что МАГАТЭ готово участвовать в возможных переговорах по ядерной программе Ирана. Долгосрочное решение затянувшейся проблемы уже лежит на дипломатическом столе.

«МАГАТЭ будет там, готовое сыграть свою незаменимую роль, когда и где бы его ни призвали», — добавил Гросси.

Американские военнослужащие применили против Ирана новейшие тактические боеприпасы, которые могут поражать цели более чем на 500 километров.