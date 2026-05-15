Дональд Трамп анонсировал продолжение военной операции против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп объявил о возможных новых действиях США в рамках нынешнего противостояния с Ираном. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social .

Политик объяснил, что за последние 16 месяцев его команда достигла рекордных экономических показателей и прогресса по венесуэльскому направлению.

«Подъем, который США показали миру в течение 16 захватывающих месяцев правления администрации Трампа, который включает в себя небывало высокие фондовые рынки <…> военную победу и процветающие отношения в Венесуэле, военное уничтожение Ирана (продолжение следует!)», — написал глава государства.

Он отметил, что два года назад, после правления экс-президента Джо Байдена, Америка была «страной в упадке». Сейчас ситуация изменилась.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская делегация во время визита в Китай попытается убедить КНР принять более активную позицию по Ирану.