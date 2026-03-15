Иран заявил о готовности обеспечить безопасность судов в Ормузском проливе

Аракчи: ряд стран обратились к Ирану для помощи в проходе Ормузского пролива

Иран не закрывал Ормузский пролив для прохода судов, но готов обеспечить им безопасность в условиях продолжающихся боевых действий. С таким заявлением в интервью телеканалу CBS выступил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

Он подчеркнул, что Иран готов и уже ведет переговоры с другими государствами, которые обеспокоены безопасностью прохода своих судов через акваторию.

«Я не могу назвать какую-либо конкретную страну, но к нам обратились несколько стран. <…> Это должны решать наши военные, и они уже приняли решение пропустить, как вы знаете, группу судов, принадлежащих разным странам, в безопасном месте», — заявил Аракчи.

Министр добавил, что Иран чувствует свою ответственность за безопасный проход судов, потому что не закрывал Ормузский пролив. Отсутствие безопасности в акватории — это вина США и Израиля, которые пошли на агрессию.

На этой неделе военные Ирана обеспечили безопасный проход танкеров Индии через Ормузский пролив. По данным телеканала NDTV, об этом договорились министры иностранных дел двух стран Субраманьям Джайшанкар и Аббас Аракчи.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики Исмаил Багаи объявил, что заинтересованные в проходе своих судов через акваторию страны должны согласовать движение с военно-морскими силами Ирана, которые обеспечат их безопасность.