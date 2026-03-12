Иран поставил условие для пропуска судов через Ормузский пролив

Направляющиеся в Ормузский пролив суда для прохода через акваторию должны согласовать свой путь с военно-морскими силами Ирана. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Исламской Республики Исмаил Багаи.

Он подчеркнул, что только иранские военные могут обеспечить безопасность прохода в условиях агрессии США и Израиля.

«Созданная США и Израилем небезопасная обстановка в регионе может повлиять на движение судов, но Иран не хочет, чтобы Ормузский пролив был небезопасным. Судам нужно согласовать свой проход с военно-морскими силами Ирана, чтобы обеспечить безопасность», — привело заявление Багаи агентство Mehr.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в четверг, 12 марта, в своем первом заявлении после избрания потребовал не открывать Ормузский пролив для прохода судов. Он подчеркнул, что это главный рычаг давления на США и их главных союзников в регионе.