Два индийских танкера прошли через Ормузский пролив

В субботу два танкера-газовоза Индийской судоходной корпорации пересекли Ормузский пролив и направились в сторону берегов республики. Об этом сообщил телеканал NDTV .

«Операцию провели при содействии Ирана с большой осторожностью. Проход судов „Нанда Деви“ и „Шивалик“ стал возможен после переговоров между руководством Ирана и Индии за последние несколько дней», — отметили журналисты.

Представитель министерства портов Индии Раджеш Кумар Синха отметил, что еще один танкер Jag Prakash, перевозящий газойль в Африку из Омана, также свободно вышел из района Ормузского пролива.

Ранее Иран выставил условия прохождения любых судов через Ормузский пролив. Пресс-секретарь МИД Исламской Республики Исмаил Багаи заявлял, что для входа в акваторию экипажам необходимо согласовать путь с военно-морскими силами Ирана.