Иран заявил, что на ядерных объектах нет утечки радиации

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами сообщил, что после израильских ударов по ядерному объекту в Натанзе серьезных повреждений нет и утечки радиации не зафиксированы.Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Хорошо, что ущерб был нанесен лишь поверхностный. У нас не было и жертв. Также не было утечек радиации, которые могли бы стать причиной для беспокойства населения. Также не было серьезного ущерба. Но в данный момент мы проводим его оценку», — сказал Эслами.

ОАЭИ также заявляло об отсутствии утечек радиации за пределы ядерных объектов. Повреждения в Натанзе были незначительными, а Фордо не пострадал. Оба объекта находятся глубоко под землей, что обеспечивает их безопасность.

Израиль объявил чрезвычайное положение и нанес упреждающий удар по Ирану. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что целью атаки стало уничтожение ядерной инфраструктуры Ирана. Жертвами удара Израиля стали 20 командиров.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится вовлечь в конфликт весь Ближний Восток и мир, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам турецкого лидера, международному сообществу следует предпринять все меры, чтобы остановить израильское руководство и не дать ему подорвать стабильность региона.