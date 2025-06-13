Эрдоган обвинил Нетаньяху в попытке втянуть в конфликт весь мир

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пытается втянуть в конфликт Ближний Восток и весь мир. Об этом в соцсети X заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Сегодня утром Израиль довел реализацию своей стратегии по утоплению нашего региона, особенно Газы, в крови, слезах и нестабильности до очень опасной стадии», — написал он.

По словам турецкого лидера, международному сообществу следует предпринять все меры, чтобы остановить израильское руководство и не дать ему подорвать стабильность региона.

Эрдоган напомнил, что ЦАХАЛ ударил по исламской республике именно в тот момент, когда активизировались переговоры по ядерной программе.

После ночной атаки Израиль атаковал район Тебриза, где находится аэропорт. В результате погибли как минимум восемь человек. ЦАХАЛ также выпустил ракеты по военным объектам в разных районах провинции Восточный Азербайджан.