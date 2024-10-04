Востоковед Сажин: Иран доведет уровень инфраструктуры до возможности быстро создать ядерную бомбу
В США заявили, что к концу года Иран может объявить себя ядерной державой. В ходе круглого стола, организованного «Известиями», свое мнение по этому поводу высказал востоковед Владимир Сажин.
По его словам, страна вряд ли создаст такое оружие в ближайшее время. Однако она доведет уровень инфраструктуры до возможности быстро изготовить ядерную бомбу, отметил ученый.
Иран будет использовать перспективу ядерного оружия как политический инструмент для более выгодных позиций в переговорах, добавил Сажин.
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