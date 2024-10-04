Востоковед Сажин: Иран доведет уровень инфраструктуры до возможности быстро создать ядерную бомбу

В США заявили, что к концу года Иран может объявить себя ядерной державой. В ходе круглого стола, организованного « Известиями », свое мнение по этому поводу высказал востоковед Владимир Сажин.

По его словам, страна вряд ли создаст такое оружие в ближайшее время. Однако она доведет уровень инфраструктуры до возможности быстро изготовить ядерную бомбу, отметил ученый.

Иран будет использовать перспективу ядерного оружия как политический инструмент для более выгодных позиций в переговорах, добавил Сажин.