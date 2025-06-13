Хаменеи назвал удар Израиля объявлением войны

Израильские власти начали войну против Ирана, и исламская республика не оставит это без ответа. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в эфире государственного телеканала IRIB .

«Не думайте, что они нанесли удар и на этом все закончится. Это не так. Именно они развязали войну. Мы не допустим, чтобы они избежали возмездия за тяжкое преступление, которое совершили», — заявил аятолла Али Хаменеи.

Ранее стало известно, что Иран выпустил около 200 баллистических ракет по территории Израиля в ходе операции «Суровое наказание». Удары зафиксировали в семи районах центрального Израиля.

Служба скорой помощи Израиля сообщила о пострадавших в результате иранского ответного удара. Ранения различной степени тяжести получили пять человек в центральной части страны.