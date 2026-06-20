Иран возобновил отгрузку нефти с острова Харк

Bloomberg: Иран снова начал отгружать нефть с терминала на острове Харк

Иран возобновил отгрузку нефти с экспортного терминала на острове Харк после паузы примерно в полтора месяца. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Иран возобновил отгрузку нефти со своего экспортного терминала на острове Харк после перерыва продолжительностью около шести недель, вызванного снятием блокады портов со стороны ВМС США», — отметили обозреватели.

По данным отслеживания судов, у терминала Sea Island к западу от Харка пришвартовались три сверхкрупных танкера. Каждый из них способен перевозить около двух миллионов баррелей нефти.

«Это последний признак того, что Иран продолжает погрузку и экспорт миллионов баррелей своей нефти, поскольку временное соглашение с США открывает каналы поставок», — отметило агентство.

Также Тегеран перевез около 20 миллионов баррелей нефти на танкерах, стоявших у порта Чабахар. Журналисты добавили, что Иран стал одним из первых выгодополучателей от ослабления напряженности с Соединенными Штатами и быстро возобновил экспорт ресурсов.