Иран возобновил отгрузку нефти с острова Харк
Bloomberg: Иран снова начал отгружать нефть с терминала на острове Харк
Иран возобновил отгрузку нефти с экспортного терминала на острове Харк после паузы примерно в полтора месяца. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Иран возобновил отгрузку нефти со своего экспортного терминала на острове Харк после перерыва продолжительностью около шести недель, вызванного снятием блокады портов со стороны ВМС США», — отметили обозреватели.
По данным отслеживания судов, у терминала Sea Island к западу от Харка пришвартовались три сверхкрупных танкера. Каждый из них способен перевозить около двух миллионов баррелей нефти.
«Это последний признак того, что Иран продолжает погрузку и экспорт миллионов баррелей своей нефти, поскольку временное соглашение с США открывает каналы поставок», — отметило агентство.
Также Тегеран перевез около 20 миллионов баррелей нефти на танкерах, стоявших у порта Чабахар. Журналисты добавили, что Иран стал одним из первых выгодополучателей от ослабления напряженности с Соединенными Штатами и быстро возобновил экспорт ресурсов.