Иран установил контроль над воздушным пространством Израиля

IRNA: Иран во время ночной атаки установил контроль над небом Израиля

ВВС Ирана во время ночной атаки установили контроль над воздушным пространством Израиля. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление КСИР.

«Сегодня ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий [Израиля] и что их жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками», — указали иранские военные.

Ближайшие 48 часов станут решающими для ирано-израильского конфликта. Такое заявление сделали военные советники американского президента. Дональда Трампа разочаровало нежеланием Ирана идти на немедленные уступки. Если Иран не согласится на условия США, то Трамп может прибегнуть к военному воздействию.

Без поддержки США Израиль сможет отражать иранские атаки не более 10-12 дней. Уже в конце недели израильские ПВО смогут нейтрализовать лишь малую часть ракет Ирана, отметила американская газета.