Иран уничтожил над Исфаханом американский беспилотник MQ-9 Reaper

Иранские военные сбили в небе над Исфаханом американский БПЛА MQ-9 Reaper. Об этом сообщило агентство Tasnim .

По его данным, дрон ликвидировали. Позже издание подтвердило перехват еще одного БПЛА на юге страны.

Отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции заявил, что подразделения ВВС поразили дрон MQ-9 с помощью передовых систем противовоздушной обороны.

Ранее израильская армия снова ударила по центру Тегерана. ЦАХАЛ подтвердил, что начал новую волну ударов по объектам в соответствии с полученными разведданными. Сирены ракетной опасности также прозвучали на севере Израиля, военные перехватили выпущенный из Ливана снаряд.

МИД Ирана признал, что во время военной операции США и ЦАХАЛ погибли высокопоставленные военные, в том числе главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, начальник Генштаба ВС Абдольрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде и секретарь Совета по обороне Али Шамхани.