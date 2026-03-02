Иранский МИД признал гибель глав Минобороны, КСИР и Генштаба

Главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, начальник Генерального штаба ВС Абдольрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде и секретарь Совета по обороне Али Шамхани погибли, защищая свою родину. Об этом сообщила пресс-служба МИД Ирана.

Министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи выразил соболезнования семьям погибших и иранскому народу.

«Эти великие люди, чья жизнь была полна искренности и самопожертвования, стояли на передовой линии защиты независимости и безопасности страны и, наконец, получили награду за свою искреннюю борьбу, достигнув высокого статуса мучеников», — уточнил он.

По его словам, высокопоставленные военные погибли, защищая страну и отстаивая ее религиозные идеалы.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал членов КСИР, иранских военных и правоохранителей сложить оружие. Он пригрозил, что в случае отказа их ждет неминуемая смерть. Также глава государства не исключил, что военная операция продлится около четырех недель.