Иран ударил по военной базе США в Сирии

Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась атаке Ирана. Об этом сообщило информагентство Mehr .

«Целью нападения стала американская военная база в районе Касрук в западной провинции Эль-Хасака в Сирии», —сообщили осведомленные источники агентства.

По данным издания Al-Maalouma, американские войска из-за случившегося перевели в состояние повышенной готовности. Кроме того, в регионе усилили меры безопасности.

Других подробностей на данный момент не поступало.

Ранее США ударили по Натанзу, Фордо и Исфахану. Президент Дональд Трамп объявил, что целью атак были ядерные объекты. Он пригрозил республике серьезными последствиями в случае эскалации конфликта.

Позже источники телеканала NBC сообщили, что Трамп получил от Ирана предупреждение о возможных терактах.