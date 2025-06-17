Иран ударил по авиабазам Израиля

Fars: ВС Ирана нанесли ракетные удары по авиабазам в Израиле

Mamoun Wazwaz
Фото: Mamoun Wazwaz/www.globallookpress.com

Вооруженные силы Ирана нанесли удары по авиабазам на территории Израиля. Об этом сообщило агентство Fars.

По данным издания, иранские атаки привели к перебоям в электричестве и поставках горючего.

Командующий сухопутными войсками иранской армии генерал-майор Киюмарса Хейдари заявил, что новая волна мощных атак по Израилю будет усиливаться в ближайшие часы.

«Мы начали мощную волну атак с применением современного оружия», — сказал он.

Армия обороны Израиля днем, 17 июня, совершила серию ударов по пусковым установкам, расположенным на западе Ирана. По данным ЦАХАЛ, в результате атак поражены десятки пусковых установок ракет класса «земля — земля».

Ранее ВС Ирана совершили атаку на Тель-Авив и Хайфу. Для обстрелов они использовали новое передовое оружие.

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