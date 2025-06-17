Иран ударил по авиабазам Израиля
Fars: ВС Ирана нанесли ракетные удары по авиабазам в Израиле
Вооруженные силы Ирана нанесли удары по авиабазам на территории Израиля. Об этом сообщило агентство Fars.
По данным издания, иранские атаки привели к перебоям в электричестве и поставках горючего.
Командующий сухопутными войсками иранской армии генерал-майор Киюмарса Хейдари заявил, что новая волна мощных атак по Израилю будет усиливаться в ближайшие часы.
«Мы начали мощную волну атак с применением современного оружия», — сказал он.
Армия обороны Израиля днем, 17 июня, совершила серию ударов по пусковым установкам, расположенным на западе Ирана. По данным ЦАХАЛ, в результате атак поражены десятки пусковых установок ракет класса «земля — земля».
Ранее ВС Ирана совершили атаку на Тель-Авив и Хайфу. Для обстрелов они использовали новое передовое оружие.