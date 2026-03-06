Иран ударил по американскому нефтяному танкеру у берегов Кувейта

Иранские военные атаковали нефтяной танкер, шедший под флагом Соединенных Штатов у берегов Кувейта. В результате удара судно загорелось, со ссылкой на представителя центрального штаба ВС исламской республики «Хатам-аль-Анбия» сообщил телеканал SNN .

Подробности случившегося он не озвучил.

В марте Корпус стражей Исламской революции подтвердил, что атаковал американский танкер на севере Персидского залива. Удар нанесли военно-морские силы КСИР, на корабле вспыхнул пожар.

Также иранская сторона взяла под контроль Ормузский пролив. Она запретила проход судам, связанным с Израилем или США.

Ранее американские военные потопили иранский фрегат IRIS Dena в международных водах. Министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи пригрозил Белому дому серьезным ответом. Он написал, что руководство США сильно пожалеет об ударе.

На борту фрегата находились порядка 130 моряков. США атаковали корабль в международных водах в 2000 миль от побережья Ирана без какого-либо предупреждения.