МИД Ирана пообещал, что США пожалеют о потоплении фрегата IRIS Dena

Иран отомстит США за потопление своего фрегата IRIS Dena американскими ВМС в международных водах. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

«Соединенные Штаты глубоко сожалеют о созданном ими прецеденте», — написал он в телеграм-канале.

США стали причиной очередной катастрофы, на этот раз в море — в 2000 милях от побережья Ирана, подчеркнул Арагчи. Фрегат, на борту которого находились около 130 моряков, атаковали в международных водах без какого-либо предупреждения.

Иранские военные выпустили ракеты по американскому танкеру с нефтью, который двигался на севере Персидского залива. Судно загорелось. Иран также предупредил, что корабли, связанные с Израилем или США, не смогут пройти через Ормузский пролив.