Иран ударил по американскому танкеру на севере Персидского залива

Иранские военные выпустили ракеты по американскому танкеру с нефтью, который двигался на севере Персидского залива. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

Представители КСИР уточнили, что военно-морские силы Корпуса атаковали судно рано утром, в результате удара оно загорелось.

Иранская сторона обратила внимание, что Ормузский пролив находится под контролем республики, связанные с Израилем или Соединенными Штатами корабли лишат права прохода.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США начало готовиться к тому, что операция против Ирана может продлиться до сентября. По этой причине штаб-квартира CENTCOM в Тампе запросила у Пентагона военных разведчиков.

Несмотря на ликвидацию верховного дилера Ирана Али Хаменеи и высокопоставленных чиновников, Израиль и США не сформулировали конечную цель своих действий на Ближнем Востоке. Издание Politico допустило, что администрация президента США Дональда Трампа не предвидела последствия начатой военной операции.