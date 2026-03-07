Иран ударил по американской авиабазе в ОАЭ

Иран в субботу утром атаковал американскую авиабазу «Аль-Дафра» в ОАЭ. Об этом сообщил Корпус стражей Исламской революции.

«Беспилотные подразделения военно-морских сил КСИР сегодня рано утром провели массированную атаку на авиабазу „Аль-Дафра“, ударив по ней», — говорится в заявлении КСИР, которое опубликовало агентство Fars.

Иранские военные заявили, что успешно поразили намеченные объекты. Среди них: центр спутниковой связи, радары раннего предупреждения и управления огнем.

Ранее Иран пообещал не атаковать другие страны, но при одном условии: если они сделают так же. Требования США о безоговорочной капитуляции Исламская республика отвергла.

США и Израиль начали бомбардировки Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал страны, которые считает американскими союзниками. Иранские дроны и ракеты ударили по ОАЭ, Бахрейну, Кувейту и другим соседним государствам.