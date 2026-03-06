Иран ударил по американским и израильским военным объектам в трех странах

Армия Ирана сообщила об ударах по американским военным базам в ОАЭ и Кувейте, а также по израильской авиабазе Сдот-Миха. Заявление ведомства привела государственная телерадиокомпания .

Среди пораженных целей — база «Аль-Минхад» в Абу-Даби и лагерь «Аль-Адири».

Кроме того, ранее Корпус стражей Исламской революции сообщил об ударе возмездия за убийство девочек в школе в Минабе. Им стали атаки объектов в странах Персидского залива, а также в Тель-Авиве и Хайфе. Иранские военные подчеркнули, что использовали для этих атак ракеты нового поколения.

Также у берегов Кувейта загорелся танкер, шедший под флагом США. Причиной пожара стала ракетная атака.