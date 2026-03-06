Иран назвал ударом возмездия атаку на базы США в странах Персидского залива

Ударами по американским и израильским базам на Ближнем Востоке Иран ответил на убийство девочек в школе в Минабе. Об этом со ссылкой на КСИР сообщило агентство Tasnim .

Иранские военные ударили по объектам в странах Персидского залива, Тель-Авиву, аэропорту Бен-Гурион и Хайфе. КСИР выпустил по целям ракеты нового поколения.

«Ревностные сыны вооруженных сил Исламской Республики Ирана готовятся к полномасштабной войне в регионе против США. Инициатива на поле боя находится в руках Исламской Республики», — отметили в КСИР.

По данным общества Красного Полумесяца, из-за операции США и Израиля погибли как минимум 1332 жителя Ирана. В их число включили 170 девочек и учителей из школы «Шаджаре Тайебе».

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что Белый дом не станет выполнять «политкорректные правила ведения войны». По его словам, американские военные будут задействовать полномочия по максимуму.